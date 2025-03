QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag schwächer

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,60 EUR.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 36,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 36,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,63 EUR. Bisher wurden heute 52.371 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2025 bei 35,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 45,00 EUR angegeben.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent auf 521,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.05.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,27 USD je QIAGEN-Aktie.

