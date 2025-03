QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,87 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 36,87 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.906 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 22,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 35,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,38 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 45,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.02.2025. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,27 USD im Jahr 2025 aus.

