QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 37,54 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 37,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 37,51 EUR. Bei 37,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.396 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 20,74 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,79 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00 EUR an.

Am 07.05.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

