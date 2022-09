QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 12:22 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 42,84 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.115 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2021 auf bis zu 51,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,89 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,64 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,13 Prozent auf 515,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Experten sehen bei QIAGEN-Aktie Potenzial

Ausblick: QIAGEN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN