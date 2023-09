QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Nachmittag

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 37,82 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 37,82 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,86 EUR. Bei 37,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.331 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 21,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,73 EUR fiel das Papier am 26.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,88 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,40 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 494,86 USD – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 01.11.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,07 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

