QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 34,89 EUR ab.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 34,89 EUR ab. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,72 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,97 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163.708 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,56 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 0,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 08.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,01 Prozent auf 494,86 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 515,51 USD erwirtschaftet worden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 30.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 28.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

