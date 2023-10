QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 34,37 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 34,37 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,30 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 409.356 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 40,70 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 34,30 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 0,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 494,86 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 515,51 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 30.10.2023 gerechnet. Am 28.10.2024 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

