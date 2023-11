QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:03 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,38 EUR nach oben. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 37,42 EUR zu. Mit einem Wert von 37,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.043 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,41 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,10 EUR angegeben.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 475,89 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499,63 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

