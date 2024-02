QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 40,03 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,03 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,33 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,03 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.290 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 45,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 18,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,73 EUR.

Am 06.02.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 509,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 497,98 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

