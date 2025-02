QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag tiefer

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 36,99 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 36,99 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,84 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.139 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. 28,04 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.02.2025 Kursverluste bis auf 36,79 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 45,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent auf 521,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 05.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,73 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

