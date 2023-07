QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,04 EUR an der Tafel.

Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,04 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 43,07 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,76 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 53.124 Aktien.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,37 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 7,95 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 485,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,92 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Am 30.07.2024 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,11 USD je Aktie aus.

