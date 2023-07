QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag verlustreich

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 42,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 42,80 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 42,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 189.538 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 49,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). 15,35 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 39,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,30 EUR je QIAGEN-Aktie an.

QIAGEN ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,92 Prozent auf 485,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte QIAGEN am 08.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,11 USD je QIAGEN-Aktie.

