So entwickelt sich QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Kursplus

28.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 41,59 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 41,59 EUR. Bei 41,63 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,55 EUR. Zuletzt wechselten 4.781 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Am 04.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 16,28 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 5,72 Prozent Luft nach unten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,30 EUR aus. QIAGEN veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 494,86 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert. Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes QIAGEN-Investment eingefahren QIAGEN-Aktie leichter: Berenberg senkt Ziel für QIAGEN nach durchwachsenem Quartalsbericht DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in QIAGEN abgeworfen

