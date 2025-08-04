QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Mittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 40,78 EUR ab.
Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,5 Prozent auf 40,78 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 39,87 EUR. Bei 40,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 165.943 QIAGEN-Aktien den Besitzer.
Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 13,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,05 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,160 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,35 USD fest.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
