QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 37,47 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 37,47 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,83 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 136.072 Stück.

Bei 48,36 EUR markierte der Titel am 04.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,06 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,73 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 1,97 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 08.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,01 Prozent zurück. Hier wurden 494,86 USD gegenüber 515,51 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 01.11.2023 gerechnet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,07 USD je Aktie.

