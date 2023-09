QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Kursplus

QIAGEN im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,44 EUR.

Das Papier von QIAGEN legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,44 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,45 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 13.768 Stück.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 29,17 Prozent wieder erreichen. Bei 36,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,90 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,40 EUR.

Am 08.08.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 494,86 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

