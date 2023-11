QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

QIAGEN im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 37,16 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 37,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 36,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.186 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 11,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 475,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 499,63 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

