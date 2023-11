QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag billiger

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 37,13 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,13 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 37,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.728 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (32,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 499,63 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittag im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter