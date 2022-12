QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:22 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,54 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,54 EUR aus. Bei 46,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.582 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Bei 37,95 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 22,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,53 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,58 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 499,63 USD im Vergleich zu 535,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,31 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com