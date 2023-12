QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag stärker

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 39,37 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 39,37 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,38 EUR. Bei 39,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.534 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 22,83 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,53 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 475,89 USD in den Büchern – ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 499,63 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

