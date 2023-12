QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag gefragt

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,31 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,31 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,34 EUR an. Bei 39,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 931 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Gewinne von 23,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (32,74 EUR). Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,75 Prozent zurück. Hier wurden 475,89 USD gegenüber 499,63 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 06.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

