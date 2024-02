QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,93 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,93 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,31 EUR an. Mit einem Wert von 39,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.174 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,70 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 12,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 15,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,73 EUR.

QIAGEN ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 509,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 497,98 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte QIAGEN am 07.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

