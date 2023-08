QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,72 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 41,72 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,72 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.466 QIAGEN-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2023 auf bis zu 48,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 6,02 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,30 EUR.

QIAGEN ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 494,86 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 515,51 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 01.11.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,07 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

