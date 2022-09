QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,7 Prozent auf 42,08 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 42,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 92.705 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 37,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 10,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,64 EUR.

QIAGEN ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 515,51 USD, gegenüber 567,30 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,13 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte QIAGEN am 02.11.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,20 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Experten sehen bei QIAGEN-Aktie Potenzial

Ausblick: QIAGEN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com