QIAGEN Aktie News: QIAGEN im Aufwind

Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 48,04 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.582 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 49,13 EUR. Bei 46,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 603.822 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2021 erreicht. Am 09.11.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 46,80 EUR. Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

Qiagen N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst zahlreiche Produkte und Automationsplattformen für die Probenentnahme sowie die Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Testtechnologien, die in der Form von offenen Nachweiskits und auch gezielten Tests für die angewandten Märkte und die molekulare Diagnostik angeboten werden. Qiagen-Produkte werden an wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich, an Kunden in angewandten Märkten (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und der pharmazeutischen Prozesskontrolle) sowie an diagnostische Labore verkauft.

QIAGEN-Aktie leichter: Auftrag von US-Verteidigungsministerium für COVID-19-Tests

Sartorius, Merck & Co.: Corona-Gewinner Medizinbranche auf Erholungskurs

QIAGEN neu im DAX: Was der Diagnostikspezialist in der Pipeline hat

