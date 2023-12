QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:05 Uhr 0,4 Prozent auf 39,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 184.096 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 48,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 18,53 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 16,90 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,10 EUR.

QIAGEN gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 475,89 USD, gegenüber 499,63 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,75 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in der Verlustzone