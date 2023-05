QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel QIAGEN 43,03 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 42,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 43,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,94 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 42,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.308 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 13,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2023 Kursverluste bis auf 39,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,30 EUR.

Am 03.05.2023 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,82 Prozent auf 485,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 628,40 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte QIAGEN am 01.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,12 USD je Aktie aus.

