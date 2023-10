QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Montagvormittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 34,69 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 34,69 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 34,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,57 EUR. Bisher wurden heute 8.701 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Bei 34,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 1,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,10 EUR angegeben.

QIAGEN gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 494,86 USD – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,06 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

