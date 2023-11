QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 37,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,41 EUR ab. Bei 37,29 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 37,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.897 QIAGEN-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 22,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 30.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 12,48 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 30.10.2023 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,53 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,75 Prozent auf 475,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 499,63 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,05 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittag im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter