QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 37,36 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 37,36 EUR ab. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 37,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,55 EUR. Zuletzt wechselten 5.546 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,74 EUR ab. Abschläge von 12,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 475,89 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499,63 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,05 USD je Aktie belaufen.

