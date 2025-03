QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag leichter

So bewegt sich QIAGEN

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 36,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 36,56 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,35 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,51 EUR. Bisher wurden heute 43.377 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,58 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,00 EUR aus.

QIAGEN gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 509,16 Mio. USD umsetzen können.

Am 05.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,27 USD je Aktie belaufen.

