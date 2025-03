QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 36,44 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 36,44 EUR. Bei 36,35 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135.005 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 23,05 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2025 auf bis zu 35,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,27 Prozent.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,27 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

