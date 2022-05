QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Dienstagnachmittag im Minus

Das Papier von QIAGEN befand sich um 31.05.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 43,37 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 43,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.571 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,56 EUR) erklomm das Papier am 26.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,88 Prozent. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,55 EUR.

Am 27.04.2022 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 628,40 USD gegenüber 567,20 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

