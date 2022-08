QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag billiger

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 45,33 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,95 EUR nach. Bei 45,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.732 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 51,56 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 12,08 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,45 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,33 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 27.07.2022. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,13 Prozent auf 515,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte QIAGEN am 02.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

