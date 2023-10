QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 34,57 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 34,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 35,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 386.331 Stück.

Am 04.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 5,29 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 51,40 EUR angegeben.

QIAGEN ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 494,86 USD, gegenüber 515,51 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,65 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

