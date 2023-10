QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag gefragt

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 34,39 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 34,39 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 34,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 56.081 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,62 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,51 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,01 Prozent auf 494,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 515,51 USD umgesetzt.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

