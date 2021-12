QIAGEN Aktie News: QIAGEN nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 48,99 EUR bewegte sich die QIAGEN-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.884 Punkten liegt. Bei 49,38 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 48,99 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.929 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2021 (37,38 EUR).

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,30 EUR an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Qiagen N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst zahlreiche Produkte und Automationsplattformen für die Probenentnahme sowie die Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Testtechnologien, die in der Form von offenen Nachweiskits und auch gezielten Tests für die angewandten Märkte und die molekulare Diagnostik angeboten werden. Qiagen-Produkte werden an wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich, an Kunden in angewandten Märkten (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und der pharmazeutischen Prozesskontrolle) sowie an diagnostische Labore verkauft.

