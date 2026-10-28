QIAGEN-Analyse: Barclays Capital verschlechtert Bewertung der Aktie auf Equal Weight
QIAGEN-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Luke Sergott einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Luke Sergott begrüßt die geplante Übernahme durch EQT. Der Gebotspreis liege mit 55 Dollar sehr nahe an seinem Kursziel, schrieb er am Dienstag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die QIAGEN-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 10:32 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 45,17 EUR zu. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 99.069 QIAGEN-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 10,4 Prozent nach oben.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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