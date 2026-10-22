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Analyse im Fokus

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Jan Koch das QIAGEN-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
45.12 EUR 2.12 EUR 4.94 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen von 47 auf 52 US-Dollar in etwa auf das Niveau der Übernahmeofferte des Finanzinvestors EQT erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kaufgebot könne die siebenjährige Übernahmesaga um den Laborausrüster endlich ihrem Ende entgegengehen, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er halte es für unwahrscheinlich, dass das Qiagen-Management ein Angebot von über 50 US-Dollar je Aktie ablehnen wird.

Zwischen Kursziel und Realität: Die QIAGEN-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von QIAGEN legte um 10:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 45,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.199.163 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 10,3 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:06 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:16 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK

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