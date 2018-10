QIAGEN bringt neuartige RNA-Seq-Bibliotheksvorbereitungslösungen für Next-Generation-Sequencing auf den Markt

Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung einer bahnbrechenden Technologie bekannt, die eine schnellere und einfachere Bibliotheksvorbereitung für die RNA-Sequenzierung ermöglicht. Ein Kernelement in diesem Portfolio ist das QIAseq FastSelect RNA-Entfernungskit, welches Wissenschaftlern eine neuartige Lösung bietet, mit der sie für ihre Forschung irrelevante RNA-Typen identifizieren und deren Aufnahme in RNA-Seq-Bibliotheken für Next-Generation-Sequencing (NGS) blockieren können. Der globale Markt für RNA-Seq-Bibliotheksvorbereitungslösungen wird auf etwa 400 Millionen US-Dollar geschätzt.

Neben einer äußerst wettbewerbsfähigen und differenzierten Reihe von RNA-Seq-Lösungen werden mehrere weitere QIAGEN-Produkte für präzise und effiziente NGS anlässlich der ASHG 2018, der Konferenz der American Society of Human Genetics, die vom 16. bis 20. Oktober in San Diego stattfindet, vorgestellt. Darüber hinaus werden auf den Wissenschaftstagungen der ASHG 2018 über 15 Studien präsentiert, die auf dem Einsatz von QIAseq-Lösungen, dem GeneReader NGS-System und anderen "Sample to Insight"-Produkte von QIAGEN beruhen, welche die einzigartige Positionierung von QIAGEN in diesem schnell wachsenden Markt des Next-Generation-Sequencing demonstrieren.

