Qiagen dank Corona-Tests mit Gewinnverdopplung

VENLO (dpa-AFX) - QIAGEN hat im zweiten Quartal wegen der rauschenden Nachfrage nach Corona-Tests Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Nettoerlöse seien um 16 Prozent auf 443,3 Millionen US-Dollar gestiegen, teilte das Diagnostikunternehmen am Dienstagabend in Venlo mit. Währungsbereinigt betrug das Plus 19 Prozent, wie das Unternehmen bereits im Juli angekündigt hatte.

Das operative Einkommen verdoppelte sich fast auf 118,7 Millionen Dollar. Unter dem Strich legte der Gewinn um 101 Prozent auf 89,8 Millionen Dollar zu. Der währungsbereinigte Gewinn je Aktie stieg wie zuvor prognostiziert auf 56 US-Cent.

Der Aufsichtsrat von Qiagen empfahl den Aktionären erneut die Annahme des Übernahmeangebots von Thermo Fisher (Thermo Fisher Scientific). Der US-Technologiekonzern hatte nach Kritik von aktiven Investoren sein Gebot zuletzt auf 43,00 Euro je Aktie erhöht. Im Xetra-Hauptgeschäft hatten die Papiere am Dienstag bei 41,16 Euro geschlossen. Das Angebot läuft in der kommenden Woche aus. Auch den neuen Preis hatten Aktionäre kritisiert./he/la