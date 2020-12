Qiagen erhöht den Ausblick erneut

FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen profitiert von deutlich anziehendem Geschäft und hebt erneut die Prognose für das laufende Jahr an. 2020 sei mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 22 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 2,13 bis 2,14 Dollar zu rechnen, teilte das Diagnostikunternehmen im Vorfeld einer Analystenkonferenz mit. Ende Oktober hatte Qiagen den Markt nach einem starken dritten Quartal auf etwa 20 Prozent Wachstum und 2,07 bis 2,09 Dollar Gewinn je Aktie eingestellt.

Aktuell entwickelt sich das Geschäft deutlich stärker als zuletzt erwartet. Im Schlussquartal zeichnet sich ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 32 Prozent (zuvor: 24 bis 27 Prozent) und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 64 bis 65 US-Cent (zuvor 58 bis 60 US-Cent) ab.

Der starke Wachstumstrend werde bis in das nächste Jahr anhalten, erklärte Qiagen. 2021 dürfte das Umsatzwachstum vor Währungseinflüssen bei 18 bis 20 Prozent liegen und der bereinigte Gewinn pro Aktie bei voraussichtlich 2,42 bis 2,46 Dollar. In dem Ergebnis seien bedeutende Forschungsinvestitionen enthalten.

Qiagen sieht die Ergebnisse primär durch die Konzentration seines Geschäfts auf fünf Wachstumssäulen angetrieben. Jede dieser Säulen stütze sich auf differenzierte Testlösungen. "Wir haben auf die Erfordernisse der COVID-19-Pandemie reagiert, indem wir neuartige Testlösungen entwickelt und die Produktionskapazitäten hochgefahren haben", sagte CEO Thierry Bernard zudem.

Qiagen will seinen Aufsichtsrat vergrößern, um das Fachwissen des Gremiums in Life Sciences und Diagnostik "weiter zu diversifizieren, zu ergänzen und zu erweitern". Derzeit besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Wie groß das Gremium werden soll, verriet Qiagen nicht.

Am Nachmittag will die Unternehmensführung Investoren in einem "Virtual Deep Dive" zu Strategie und finanzieller Entwicklung im Detail Rede und Antwort stehen. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr.

