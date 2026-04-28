Qiagen erhöht Dividende und stellt weitere Aktienrückkäufe in Aussicht

DOW JONES--Die Aktionäre von Qiagen können sich über eine höhere Dividende freuen. Wie es in der Einladung zur Hauptversammlung des Diagnostikspezialisten heißt, sollen die Aktionäre über eine Erhöhung der Bardividende um 40 Prozent auf 0,35 US-Dollar je Stammaktie abstimmen.

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Zudem beantragt Qiagen die Ermächtigung für Aktienrückkäufe am freien Markt von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals sowie für einen synthetischen Aktienrückkauf von bis zu 200 Millionen US-Dollar.

Finanzvorstand Roland Sackers hatte im Februar eine weitere Erhöhung der Dividende sowie neue Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt.

Qiagen hatte zu Jahresbeginn einen synthetischen Aktienrückkauf über 500 Millionen Dollar umgesetzt und im vergangenen Jahr erstmalig eine Dividende gezahlt.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 04:31 ET (08:31 GMT)