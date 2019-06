QIAGEN liefert genomische Erkenntnisse an Japans neue Initiative für klinische Forschung und Präzisionsmedizin im Bereich Molekularonkologie

Aktien in diesem Artikel

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass QIAGEN Clinical Insight (QCI) vom National Cancer Center Japan im Rahmen des Präzisionsmedizinprogramms des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales für die Analyse, Auswertung und Dokumentation von Daten aus molekularen onkologischen und onkogenetischen Screening-Tests ausgewählt wurde. Ziel ist die Bestimmung gezielter therapeutischer Behandlungs- und klinischer Studienoptionen für Krebspatienten.

Das japanische Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics (C-CAT), eine Untereinheit des National Cancer Center (NCC) Japan, wird mit QIAGENs QCI-Plattform Leistungen im Bereich des molekularen Profilings unterstützen, die es für Krankenhäuser zu Zwecken des Krebsgenom-Programms in Kern- und Kooperationskrankenhäuser erbringt. Zu der Plattformlösung gehören eine von Experten kuratierte Wissensdatenbank mit Nachweisen, Bioinformatik-Software sowie die Infrastruktur für ein Rechenzentrum. QIAGEN hat in Tokio ein Rechenzentrum eingerichtet, das den japanischen Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit entspricht, um dieses nationale Programm zu unterstützen.

QCI ist eine cloudbasierte Software-Plattform, die die klinische Entscheidungsfindung unterstützt, indem sie aus Next-Generation-Sequencing-Daten (NGS-Daten) aussagekräftige Erkenntnisse generiert. QCI greift auf die von Experten manuell kuratierte Wissensdatenbank von QIAGEN mit über 10 Millionen biomedizinischen Erkenntnissen zurück, die weltweit die mit Abstand größte kommerzielle Datenbank mit kuratierten Nachweisdaten zu somatischen und erblich bedingten genetischen Varianten darstellt. QCI-Interpret minimiert die Komplexität und die Kosten im Zusammenhang mit der Bestimmung der Bedeutung von NGS-Daten und automatisiert die von führenden Onkologie- und Pathologie-Organisationen ausgegebenen Richtlinien für die klinische Handlungsrelevanz.

