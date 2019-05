QIAGEN meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2019 und gibt Pläne für ein neues Aktienrückkaufprogramm über $100 Mio. bekannt

Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das erste Quartal 2019 bekannt, wobei die Prognose für das Konzernumsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen (CER) erfüllt, die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen sowie die globale Ausweitung des "Sample to Insight"-Portfolios für molekulare Tests weiter vorangetrieben wurde.

"Unsere Ergebnisse im ersten Quartal 2019 entsprachen unserer Prognose hinsichtlich eines soliden Umsatzwachstums und einer weiteren Verbesserung der Rentabilität. QIAGEN bekräftigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr", sagte Peer M. Schatz, Chief Executive Officer von QIAGEN. "Wir haben 2019 erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios an differenzierten "Sample to Insight"-Lösungen gemacht und freuen uns darauf, das damit verbundene Wertpotenzial zu erschließen."

"Angesichts unserer erfolgreichen Wachstumsinitiativen und der demnächst erwarteten US-Zulassung des QIAstat-Dx-Systems für syndromische Multiplex-Testlösungen sind wir gut aufgestellt, um unsere Umsatzwachstumsziele für das Gesamtjahr zu erreichen und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2019 das Wachstum zu beschleunigen. Unser QuantiFERON-Test für latente Tuberkulose verzeichnete im ersten Quartal 2019 ein Umsatzwachstum im Einklang mit unserer Zielspanne für 2019. Zusätzlich haben wir weitere Automationsoptionen für diesen Test angekündigt, der einen wichtigen Beitrag im weltweiten Kampf gegen Tuberkulose leistet. Darüber hinaus haben wir unser Portfolio an Lösungen für Next-Generation-Sequencing mit der Einführung neuer Flüssigbiopsie- und Genpanels erweitert, die mit Bioinformatiklösungen von QIAGEN integriert werden können. Dieses Portfolio befindet sich weiterhin auf einem guten Weg, in 2019 einen Umsatz von $190 Mio. zu erzielen, verglichen mit $140 Mio. in 2018. Die Einführung zweier neuer, vollständig integrierter Molekulartestlösungen – QIAstat-DX und NeuMoDx für integrierte molekulare Labortests – macht in Europa ebenfalls solide Fortschritte und erfreut sich einer sehr positiven Marktakzeptanz. Wir sind bereit, weitere Marktanteile zu gewinnen und Wachstumschancen in größeren Märkten wahrzunehmen. Unsere Teams entwickeln eine breite Palette an Tests, um den Nutzen dieser neuartigen Systeme zu erweitern. Im Bereich der Präzisionsmedizin begrüßen wir die wichtige behördliche Zulassung eines neuen therascreen Begleitdiagnostikums in den USA, das auf Varianten des Biomarkers FGFR testet und so die Steuerung der Behandlungsmethoden für Patienten mit Urothelkarzinom unterstützt. Wir setzen die Transformation von QIAGEN fort und verfolgen weiter eine Strategie zur Wertmaximierung dieses differenzierten Portfolios an molekularen Testlösungen über das gesamte Spektrum hinweg – von Life-Sciences-Research bis hin zur molekularen Diagnostik."

