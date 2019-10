Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute bekannt, dass sein Test QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus) im Rahmen der Stop-TB-Partnerschaft zum Produktkatalog der Global Drug Facility (GDF) hinzugefügt worden ist. Die Aufnahme eröffnet einen zusätzlichen Kanal, um Länder mit einer hohen Inzidenz von Tuberkulose (TB) zu erreichen. Die gilt insbesondere für Regionen, in denen QIAGEN keine direkte kommerzielle Präsenz hat.

Die GDF ist für den öffentlichen Sektor der größte Anbieter von qualitätsgeprüften Medikamenten, Diagnostika und Laborutensilien im Bereich Tuberkulose. Durch ein einzigartiges gemeinschaftliches Beschaffungssystem vereinfacht die GDF den Zugang zu TB-Diagnostika und -Medikamenten und hilft mit finanziellen Mitteln von Spendern, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen bei der Deckung des Bedarfs.

Die Aufnahme von QFT-Plus in den GDF-Katalog unterstützt QIAGENs Strategie, Screening-Untersuchungen auf latente TB-Infektionen mit modernen blutbasierten Tests in Regionen mit hoher Krankheitslast bei gleichzeitig begrenzten Ressourcen auszuweiten. Zusätzlich arbeitet QIAGEN im weltweiten Kampf zur Ausrottung von TB mit der WHO, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen zusammen. In ihrem Global Tuberculosis Report 2019 empfiehlt die WHO QFT-Plus zur Diagnose latenter TB-Infektionen als Bestandteil ihrer neuen Richtlinien, die auf gezielte Prävention zum Zwecke der Ausrottung von TB setzen. QIAGEN unterstützt den Zugang zu QFT-Plus über den GDF außerdem mit Trainings und Ausbildungsprogrammen.

