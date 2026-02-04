Qiagen senkt Prognose für das Gesamtjahr 2026

DOW JONES--Qiagen hat die Prognose für das Gesamtjahr 2026 nach unten genommen. Wichtige Einflussfaktoren waren die rückläufige Nachfrage nach QuantiFERON-Tests für Immigrationsuntersuchungen, die anhaltende Vorsicht bei Life-Sciences-Kundinnen und Kunden in den USA sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten, teilte das Unternehmen mit. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Diagnostikspezialist nun ein Umsatzwachstum von etwa 1 bis 2 Prozent bei konstanten Wechselkursen (CER), nach zuvor mindestens 5 Prozent. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird nun auf mindestens 2,43 US-Dollar geschätzt, nach zuvor mindestens 2,50 US-Dollar.

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Im ersten Quartal 2026 belief sich der vorläufige Konzernumsatz auf 492 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2 Prozent auf berichteter Basis und einem Rückgang von 1 Prozent bei konstanten Wechselkursen entsprach, verglichen mit einer Prognose von mindestens 1 Prozent Wachstum. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich 0,54 Dollar auf berichteter Basis und 0,54 Dollar bei konstanten Wechselkursen betragen, was den Erwartungen entspreche, hieß es weiter.

Qiagen erwartet stärkere Wachstumsdynamiken in der zweiten Jahreshälfte 2026, gestützt durch das Wegfallen negativer Effekte aufgrund der Einstellung von NeuMoDx und Dialunox, Zuwächse aus kürzlich erfolgten und geplanten Produkt-Einführungen, eine schrittweise Verbesserung der QuantiFERON-Umsätze sowie Beiträge aus der Übernahme von Parse, die über dem ursprünglichen Ziel für 2026 lägen.

Für das zweite Quartal des laufenden Jahres erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von rund 2 Prozent bei konstanten Wechselkursen nach 534 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2025. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie werde voraussichtlich mindestens 0,60 Dollar betragen und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals liegen.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 16:44 ET (20:44 GMT)