Qiagen setzt Jahresausblick aus - Optimismus für zweites Quartal

VENLO (dpa-AFX) - Das Diagnostikunternehmen QIAGEN setzt trotz eines zuversichtlicheren Blicks auf das zweite Quartal seine Jahresprognose aus. Zwar dürften sich die Wachstumstrends aus der ersten Hälfte des Jahres 2020 im Gesamtjahr fortsetzen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Venlo mit. Aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer und der weiteren Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie sowie der künftigen Maßnahmen, die in verschiedenen Teilen der Welt zur Eindämmung der Pandemie ergriffen würden, könne aber nicht zuverlässig vorhergesagt werden, in welchem Umfang dies geschehen werde. So ließen sich die möglichen Folgen für die Produktion, die Lieferketten und die langfristige Nachfrage von Qiagen nicht zuverlässig abschätzen.

Im zweiten Quartal sollte das Nettoumsatzwachstum größtenteils aufgrund der anhaltenden signifikanten Nachfrage nach verschiedenen Produkten und Lösungen für Coronavirus-Pandemie-Tests mindestens um zwölf Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum steigen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Nachfrage dürfte niedrigere Erlöse in anderen Bereichen des Portfolios, die von weit verbreiteten Quarantäne- und Sperrmaßnahmen in mehreren Ländern betroffen seien, mehr als ausgleichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mindestens bei 0,40 US-Dollar liegen./he