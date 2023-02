Qiagen sieht Covid-Umsätze 2023 bei 200 bis 210 Millionen Dollar

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Qiagen werden die Umsätze mit Covid-Bezug angesichts der auslaufenden Pandemie in diesem Jahr nach Einschätzung von Finanzvorstand Roland Sackers auf ein Niveau von 200 bis 210 Millionen Dollar zurückgehen. 2022 hatte der Testspezialist aus dem Rheinland noch Einnahmen von 470 Millionen Dollar verbucht.

Das entspricht einem erwarteten Einbruch von 55 bis 57 Prozent. 2022 waren die Covid-Umsätze von Qiagen bereits um ein Drittel gefallen. Sackers rechnet damit, dass es bis zum Jahresende zu einer kompletten Normalisierung in diesem Geschäft kommen wird. "Wir glauben aber nicht an einen kompletten Wegfall", sagte Sackers in einer telefonischen Bilanzpressekonferenz. Es werde weiter ein Geschäft mit Tests für Atemwegserkrankungen geben.

Im übrigen Portfolio rechnet Sackers unterdessen mit einem Wachstum in der Größenordnung von 10 bis 12 Prozent. Beide Entwicklungen zusammengenommen komme Qiagen auf die angepeilten mindestens 2,05 Milliarden Dollar währungsbereinigten Umsatz, sagte Sackers - ein Rückgang von bis zu 200 Millionen Dollar.

Das sei "vielleicht zu konservativ", räumte Sackers nach entsprechenden Reaktionen von Analysten ein, sei aber angesichts der aktuellen Herausforderungen eine "realistische Einschätzung". Der Manager verwies darauf, dass sich nach dem Ende des Lockdowns in China dort Covid-19 jetzt ungehindert ausbreite. Bis zu einer Normalisierung bleibe die Situation in China deshalb volatil, so Sackers.

Sollte sich die Umsatzsituation anders entwickeln als erwartet, so könne man die Prognose ja wie im vergangenen Jahr anheben. "Das ist mir deutlich lieber als die umgekehrte Richtung", sagte der Finanzchef.

Generell sieht Sackers gute Gründe für Wachstum: Die Forschungsbudgets vieler Unternehmen dürften weiter steigen, bei manchen Pharmafirmen gebe es Nachholbedarf, und schließlich habe Covid Verbrauchern klar gemacht, wie nützlich Testungen generell seien. Das dürfte grundsätzlich zu mehr Nachfrage führen, schätzt Sackers.

February 08, 2023 05:52 ET (10:52 GMT)