DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.230 -0,7%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
KW 6: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 6: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

QIAGEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

07.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
43,15 EUR -0,72 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

QIAGEN hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 540,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 521,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 2,04 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
06.02.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
06.02.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.02.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
21.01.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026QIAGEN NeutralUBS AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen