QIAGEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

QIAGEN hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 540,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 521,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 2,04 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net